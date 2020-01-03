﻿غرداية: وفاة ثلاث أخوات بعد استنشاق غاز أكسيد الكربون من سخان مائي

توفيت هذا الجمعة، ثلاث فتيات من عائلة واحدة بعد إستنشاقهن لغاز أكسيد الكربون المنبعث من سخان مائي بمنزلهن الكائن بمنطقة بني يزغن (غرداية)، وهذا بعد نقلهن للمستشفى براهيم تيريشين، حسبما أفادت به مصادر من المستشفى.

وحسب عناصر الحماية المدنية، تم نقل الفتيات الثلاثة المتراوحة أعمارهن بين 9 و12 سنة، علاوة على الدتهن البالغة من العمر 41 سنة، على قيد الحياة نحو مصلحة الاستعجالات بالمستشفى بعد استنشاقهن لغاز ثاني أكسيد الكربون المنبعث من سخان مائي به خلل، وهذا بمنزلهن "الذي يفتقد للتهوية".

وقد تجاوزت الأم المتواجدة حاليا بمصلحة الانعاش، مرحلة الخطر، حسب ذات المصدر.

وتدعو مصالح الحماية المدنية من المواطنين إلى اللجوء إلى أخصائيين من أجل اجراء فحص منتظم لأجهزة التدفئة وسخانات المياه الخاصة بهم، من أجل تجنب الحوادث والحرائق المنزلية.

كما فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقا للوقوف على ملابسات الحادث المنزلي.

المصدر : واج