الوزراء الجــدد في حكومة جــراد يشرعون في استلام مهـامهم

شرع الوزراء الجدد في حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد التي أعلنت رئاسة الجمهورية الخميس، عن أعضائها، هذا السبت في استلام مهامهم رسميا تحسبا لإعداد خطة العمل للمرحلة المقبلة على أن يسبقها اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون هذا الاحد.

عمار بلحيمر يستلم مهامه كوزير للإتصال ناطق رسمي للحكومة

وفي هذا الصدد استلم السيد عمار بلحيمر السبت مهامه كوزير للاتصال ناطق رسمي للحكومة، وهذا خلفا للسيد حسن رابحي.

وقد جرت مراسم استلام المهام بمقر وزارة الاتصال بحضور إطارات الوزارة ومسؤولي وسائل الاعلام.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد السيد بلحيمر عزمه على العمل مع مختلف الفاعلين من أجل "إعطاء نفس جديد لقطاع الاتصال وإيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المهنية والمادية والتنظيمية حتى يتمكن من تأدية رسالته النبيلة في تقديم إعلام موضوعي نزيه يساير متطلبات العصر والتطورات التي تعرفها البلاد".

من جانبه، أعرب السيد رابحي عن يقينه أن الوزير الجديد سوف يواصل العمل من أجل "تثمين وتعزيز" منظومة الاتصال في الجزائر" ودعم "ورشات الاصلاح" التي تمت مباشرتها في القطاع.

وللسيد بلحيمر (65 سنة) الحائز على عدة شهادات عليا من بينها دكتوراه في الحقوق، مسار مهني حافل في قطاع الصحافة والاعلام انطلاقا من جريدة المجاهد في السبعينيات، بالإضافة الى مساهمته في إنشاء عدة جرائد يومية وأسبوعية.

واشتغل أيضا كأستاذ للتعليم العالي بكلية الحقوق (جامعة الجزائر) ومديرا للمجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية ومديرا لمخبر البحث حول "واقع الاستثمار في الجزائر" بجامعة جيجل.

وكان السيد بلحيمر عضوا في الهيئة الوطنية للوساطة والحوار، حيث شغل منصب رئيس اللجنة السياسية.

كما كتب عدة مقالات وإسهامات في مختلف الجرائد والمجلات وألف العديد من الكتب في مجالات السياسة والقانون الدولي والاقتصاد والبحث العلمي، آخرها كتابي "الوصايا العشر لوول ستريت" (2017) و "دروب السلام" (2018).

عبد الرحمان راوية يستلم مهامه كوزير للمالية

وتسلم السيد عبد الرحمان راوية اليوم بالجزائر العاصمة مهامه على رأس وزارة المالية خلفا للسيد محمد لوكال عقب تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد، الخميس الماضي.

وجرت مراسم تسليم و استلام المهام بمقر وزارة المالية بحضور إطارات القطاع ومديري البنوك ومختلف المؤسسات المالية.

وخلال كلمة ألقاها بهذه بالمناسبة، أعرب السيد راوية عن "فخره" بالثقة التي حظي بها من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مؤكدا أن مهمته ستكون "صعبة لكن غير مستحيلة".

وفي هذا السياق، صرح بأنه "يمكن بفضل تظافر جهود الجميع تجاوز المرحلة الحالية و توفير فرص التقدم للبلاد وتلبية متطلبات المواطنين".

واعتبر راوية بأن برنامج الرئيس تبون والذي "يتميز بالتكامل بين مختلف القطاعات"، يمثل "مرحلة جديدة تستدعي من جميع الاطارات المخلصة للبلاد تقديم كل ما في وسعها من جهود لتحقيق الازدهار للجزائر".

كما أكد على التزامه ب"البقاء في الاصغاء لجميع الآراء والاستفادة من جميع الخبرات".

من جهته، هنأ السيد لوكال الوزير الجديد مقدما تشكراته لجميع اطارات القطاع التي عملت به "بنزاهة وشجاعة ومهنية في مرحلة جد خاصة".

شوقي عاشق يوسف يستلم مهامه وزيرا للعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

واستلم السيد عاشق يوسف شوقي، السبت بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، خلفا للسيد تيجاني حسان هدام، اثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول، عبد العزيز جراد.

وفي كلمة القاها خلال مراسم التنصيب، تقدم السيد عاشق يوسف بالشكر لرئيس الجمهورية وللوزير الأول على الثقة التي وضعت في شخصه لتولي هذه المسؤولية

وأكد أنه "يدرك جيدا ثقل المسؤولية والتحديات" التي تنتظره.

للإشارة، فان السيد عاشق يوسف متحصل على دكتوراه في الطب وتقلد عدة مسؤوليات، سيما بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث كان مديرا عاما للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الاجراء (كاصنوص) منذ سنة 2014، وقبلها مديرا مركزيا للتشريع والتنظيم في مجال الضمان الاجتماعي بالوزارة.

كما شغل منصب مدير جهوي للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الاجراء (كناص) بولايات سكيكدة وعنابة وميلة.

أرزقي براقي يتسلم مهامه على رأس وزارة الموارد المائية

كما جرت اليوم السبت بمقر وزارة الموارد المائية بالجزائر العاصمة مراسم تسليم واستلام المهام بين الوزير السابق، علي حمام، وخلفه أرزقي براقي، بحضور إطارات الوزارة.

وخلال مراسم تسليم واستلام المهام، نوه السيد حمام بالدعم الذي حظي به خلال الفترة الوجيزة التي أشرف فيها على تسيير القطاع، والمجهودات التي بذلت من قبل اطارات الوزارة التي رافقته لا سيما في مجال تزويد كل ولايات الوطن بالمياه الصالحة للشرب.

وأضاف حمام ان الوزير الجديد سيعطي دون شك "دفعة جديدة" لتنمية هذا القطاع الحيوي خدمة للمواطن، لاسيما، كما اشار، وأن "السيد حمام من ابناء القطاع".

وبدوره، أكد السيد براقي انه نظرا لكونه ابن هذا القطاع الحساس والحيوي فإنه يعي جيدا "المهام الصعبة" التي تقع على كاهله.

ولعل التحدي الاكبر الذي يواجهه قطاع الموارد المائية، كما قال السيد براقي هو" التغيرات المناخية" التي يشهدها العالم والتي تقتضي "التحضير الجيد لمواجهتها والتحكم في تسييرها".

حسان مرموري يتسلم مهامه على رأس وزارة السياحة

وتسلم السيد حسان مرموري، اليوم السبت بالجزائر العاصمة، مهامه على رأس وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي، خلفا للسيد عبد القادر بن مسعود، إثر تعيين أعضاء الحكومة الجديدة بقيادة الوزير الأول عبد العزيز جراد.

وأكد السيد مرموري، في كلمة ألقاها خلال مراسم التنصيب، على أهمية قطاع السياحة بالنسبة للاقتصاد الوطني من خلال توفير مناصب الشغل وامتصاص البطالة، مشيرا إلى "ضرورة إعادة هيكلة القطاع حتى يصبح متأقلما مع الوضع والمعطيات الموجودة حاليا على المستويين الداخلي والخارجي من أجل ترسيخ جمهورية جديدة".

كما أشار في ذات السياق إلى "العوائق التي يعاني منها المتعاملون في القطاع، خصوصا بالنسبة للتأشيرة إلى الخارج"، متعهدا ب"السعي من أجل تخفيف الإجراءات ودعم الوكالات والمتعاملين الاقتصاديين في هذا المجال".

من جانبه، أكد السيد بن مسعود أن الاستراتيجية المتبعة في قطاع السياحة مكنت من "خلق آلاف مناصب الشغل وانجاز عشرات الفنادق، كما استعادت الجزائر بفضلها مكانتها على المستوى الدولي من خلال العودة الى المكتب التنفيذي للمنظمة العالمية للسياحة بعد 15 سنة من الغياب، وعادت أيضا إلى لجنة السياحة المستدامة".

كمال ناصري يتسلم مهامه على رأس وزارة السكن و العمران و المدينة

تسلم السيد كمال ناصري اليوم السبت، مهامه الجديدة على رأس وزارة السكن و العمران و المدينةي خلفا للسيد كمال بلجود الذي عين وزيرا للداخلية و الجماعات المحلية و تهيئة الاقليم.

وخلال مراسم استلام وتسليم المهام التي تمت بمقر وزارة السكن شكر السيد ناصري رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون على الثقة التي وضعها فيه ليتولى تسيير شؤون هذا القطاع الحساس.

كما شكر الوزير الذي سبقه معتبرا ان وزارتي السكن و الداخلية "قطاعان يعملان جنبا إلى جنب لكي يصلا سويا لتهيئة و تطوير المدينة والعمران".

وأضاف الوزير الجديد أن "الجهود متواصلة و الطموحات كبيرة فيما يتعلق بتطوير القطاع في اطار التنمية المستدامة".

وكشف عن وضع مخطط جديد للمراحل القادمة في قطاعه مشيرا الى أن برنامج الرئيس تبون قد خص قطاع السكن بالأهمية اللازمة .

وأكد أن اطارات القطاع "مجندون للوصول الى الهدف المرجو الا وهو القضاء نهائيا على أزمة السكن و السكنات الهشة بصفة خاصة و كذا الاستجابة لانشغالات المواطنين الذين ينتظرون الكثير من القطاع للحصول على سكن لائق".

بدوره، شكرالسيد كمال بلجود رئيس الجمهورية الذي وضع فيه الثقة ليتولى تسيير شؤون وزارة الداخلية، معتبرا ان خلفه السيد ناصري، و هو ابن القطاع، "يتوفر على الكفاءات التي تسمح له بتسيير البرنامج الرئاسي الطموح الذي يتطلب تجنيد كل الجهود لتحقيق الأهداف المسطرة".

كما ذكر بأن قطاع السكن يعد من "أولويات" الرئيس تبون الذي التزم بالقضاء على كل السكنات الهشة و كذا على أزمة السكن.

وكان السيد ناصري يشغل منصب أمين عام لوزارة السكن قبل تعيينه على رأس القطاع.