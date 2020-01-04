المتعاملون يراهنون على الوزارات الجديدة لترقية النشاط الاقتصادي وتطوير التجارة الخارجية

ثمن متعاملون اقتصاديون وخبراء استحداث وزارات منتدبة جديدة في حكومة الوزير الاول عبد العزيز ، مشددين على ضرورة رفعها لرهان القضاء على البيروقراطية ودعم المشاريع الشبانية وتطوير التجارة الخارجية.

ويعلق أصحاب المؤسسات الناشئة آمالا كبيرة على الوزارة المنتدبة الجديدة المكلفة بالمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة لمعالجة كل الاشكالات التي تعترضهم في الميدان مثلما يؤكد فيصل شايب مدير إحدى المؤسسات الناشئة ، مضيفا أن من أبرز تطلعات نظرائه إزالة العراقيل البيروقراطية وحل إشكال التجارة الإلكترونية ولما لا تنظيم لقاء بين جميع أصحاب المؤسسات الناشئة للخروج بحلولل ممكنة لتطوير عملها.

وبدوره يرى علي باي ناصري رئيس جمعية المصدرين الجزائريين أن استحداث وزارة منتدبة مكلفة بترقية التجارة الخارجية استجابة لمطالب الجمعية مرار وتكرارا بالنظر إلى الرهان الكبير للبلاد على التجارة الخارجية سواء تعلق الأامر بالاستيراد أو التصدير ، موضحا أن الوزارة الجديدة أمام رهانات اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأاوربي ومنطقة التبادل العربية الحر ، فضلا عن استعداد الجزائر للدخول في منطقة التبادل الحر الافريقي مطلع جويلية المقبل.

أما رئيس نقابة الصيادلة الخواص، مسعود بلعمبري ، فثمن استحداث وزارة منتدبة للصناعة الصيدلانية، مشددا على ضرورة أن تضطلع بمهمة بعث الاستثمارات ، مشيرا إلى ورقة طريق تم اعتمادها من طرف جميع الشركاء في القطاع قال إن العمل بها سيبعث نفسا جديد لصناعة الصيدلانية في الجزائر.

وعن استحاث وزارة منتدبة مكلفة بالبيئة الصحراوية لتحقيق التنمية المستدامة ، فيوضح دراجي بلوم علقمة مدير التوعية والتحسيس بوزارة البيئة بأن الصحراء الجزائرية التي تمتد على مساحة 80 بالمائة فتعد خزانا حقيقيا لكل الثروات الطبيعية والفلاحية ، مشيرا إلى أن الصحراء تنام على 70 بالمائة من المخزون العلمي للمياه العذبة ما يستدعي مد خطوط النقل البرية و السكك الحددية للاستفادة من هذا الاقليم .

وقد عرفت حكومة الوزير الأول عبد العزيز جراد، إنشاء وزارة جديدة و هي وزارة المؤسسات الصغيرة و المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة و التي سيقودها ياسين جريدان و هذا تجسيدا للالتزامات التي كان قد تعهد بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون خلال حملته الانتخابية بفتح ورشات جديدة خاصة في المجال الاقتصادي. كما عرفت الحكومة إعادة وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية و التي استندت إلى الوزير الأسبق سيد أحمد فروخي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية