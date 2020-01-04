تسرب الغاز ببئر بحاسي مسعود : تم التحكم في الوضع بسرعة

سجل يوم الخميس الفارط تسرب للغاز على مستوى بئر يقع على بعد 30 كم شمال حاسي مسعود بعيدا عن المنطقة الحضرية حيث تم التحكم في الوضع بسرعة من طرف الفرق المختصة لسوناطراك، حسبما افاد به اليوم السبت بيان لهذه المؤسسة الوطنية.

"عقب تسجيل تسرب للغاز يوم الخميس 2 يناير على الساعة 19سا30 على مستوى بئر غاز، قامت الفرق المختصة لسوناطراك بالتدخل و اتخذوا كل الاجراءات التقنية و الامنية من اجل التحكم في الوضع"، يضيف المصدر.

وأكدت مؤسسة سوناطراك انه "لم يتم تسجيل اي خسائر بشرية او اي تأثير على البيئة".