إفشال ثلاث محاولات هجرة غير شرعية وتوقيف 26 شخص بمستغانم

تم بمستغانم خلال الـ24 ساعة الماضية إفشال ثلاث محاولات هجرة غير شرعية و توقيف 26 شخص في عرض البحر و على اليابسة، حسبما علم السبت من المجموعة الإقليمية لحراس السواحل.

وقامت الوحدات العائمة لحراس السواحل -استنادا إلى المجموعة الإقليمية - بإنقاذ 10 أشخاص كانوا على متن قارب تقليدي الصنع على بعد 40 ميل بحري (64 كيلومتر) شمال رأس ويليس ببلدية بن عبد المالك رمضان (35 كيلومتر شرق مستغانم).

كما تم -وفقا لنفس المصدر- في وقت لاحق من ليلة أمس اعتراض قارب ثاني كان على متنه 13 مرشح للهجرة غير الشرعية على بعد ميلين بحريين (3.2 كيلومتر) شمال صلامندر غرب مدينة مستغانم. و قامت ذات الوحدات باقتياد المجموعتين (23 شخص) إلى ميناء مستغانم التجاري للقيام بالإجراءات القانونية المعتادة في مثل هذه الحالات و تلقي الإسعافات الأولية.

و من جهة أخرى، قامت وحدات حراس السواحل بالتنسيق مع المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بإحباط محاولة للهجرة غير الشرعية على اليابسة بالقرب من شاطئ "الكاف لصفر" ببلدية سيدي لخضر (50 كيلومتر شرق مستغانم).

وأوقفت ذات الوحدات ثلاثة أشخاص وهم بصدد التحضير للإبحار السري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط وحجزت محرك وقارب مطاطي قبل اقتيادهم إلى الميناء الصغير (بلدية سيدي لخضر)، يضيف المصدر.

وسيتم في وقت لاحق تقديم الموقوفين (26 شخص) إلى الجهات القضائية المختصة بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر وبطريقة غير شرعية، كما أشير إليه.