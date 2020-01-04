قرار وزاري مشترك لتحديد كيفيات استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات

كشفت المديرية العامة للجمارك عن التحضير حاليا لقرار وزاري مشترك يحدد كيفيات تطبيق عملية استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات و التي اجازها قانون المالية لسنة 2020.

وجاء في بيان للمديرية العامة للجمارك أن كيفيات تطبيق هذا الاجراء وعملية مراقبة مطابقة السيارات السياحية المستعملة التي سيتم استيرادها "تحدد عن طريق قرار مشترك بين وزارات الشؤون الخارجية و الداخلية و المالية و المناجم و الذي هو حاليا في طور الإعداد ليتم نشره في الجريدة الرسمية".

وتجيز المادة 110 من قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات السياحية التي تقل عن ثلاث سنوات والمستوردة من طرف الخواص المقيمين مرة كل ثلاث سنوات وذلك على حساب اموالهم الخاصة المتواجدة برصيدهم بالعملة الأجنبية الذي تم فتحه بالجزائر.

ويجيز قانون المالية لسنة 2020 استيراد السيارات ذات محرك بنزين او ديزل شرط احترام المعايير البيئية.