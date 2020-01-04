وفاة شخص في حادث مرور وقع هذا السبت بالأغواط

04/01/2020 - 15:12

أدى حادث مرور وقع هذا السبت بالأغواط إلى وفاة شخص، فيما أصيب آخر بجروح، حسبما أفادت مصالح الحماية المدنية.

ووقع الحادث على مستوى الطريق الوطني رقم (23) في شطره الرابط بين مدينتي آفلو والأغواط وبالتحديد بمنطقة وادي مسكة عندما اصطدمت سيارة نفعية في وضعية تجاوز بشاحنة صهريج كانت قادمة في الإتجاه المعاكس، مما أدى إلى مقتل سائقها، فيما أصيب شخص آخر بجروح ، وفق ذات المصدر.

وتم نقل جثة الضحية (37 سنة) إلى المؤسسة العمومية الإستشفائية أحميدة بن عجيلة بالأغواط.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا للكشف عن ملابسات الحادث.

المصدر : واج 

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