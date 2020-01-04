﻿53 قتيلا وعشرات الآلاف من الأشخاص في الملاجئ بسبب الفيضانات في اندونيسيا

إرتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن التهاطل الغزير للأمطار التي ضربت منطقة جاكرتا في إندونيسيا إلى53 قتيلا، وفق ما افادت حصيلة جديدة اليوم السبت.

وكانت الحصيلة السابقة التي صدرت الجمعة تشير إلى سقوط 43 قتيلا وذكرت السلطات الإندونيسية أن عشرات الالاف من الأشخاص لم يتمكنوا اليوم من العودة إلى بيوتهم بسبب هذه الفيضانات.

وقال الناطق باسم الوكالة أغوس ويبويو "عثرنا على مزيد من الجثث" مشيرا إلى أن"ممثلين رسميين سيزورون المهجرين الموجودين في المناطق الأكثر تضررا." وتسببت الامطار الغزيرة في فيضانات وحوادث انزلاق للتربة في منطقة جاكرتا وكذلك في منطقة ليباك في جنوب غرب جزيرة جاوا على بعد نحو مئة كيلومتر عن العاصمة.

كما ادت الفيضانات الى تعطل وتأخر حركة مترو الأنفاق ما أدى إلغاء حركة الطيران في مطار العاصمة جاكرتا، كما غمرت المياه مئات المنازل والسيارات في العاصمة وباقي المدن، وتم إغلاق الطرق بين المدن أمام حركة المرور.

وذكرت السلطات إن هطول الأمطار الذي بدأ عشية رأس السنة الميلادية الجديدة هو الأسوأ منذ عقدين مما تسبب في فيضان الأنهار ووصول مياه الفيضانات إلى المناطق السكنية.

وتضرب جاكرتا بشكل منتظم فيضانات أثناء موسم الأمطار في إندونيسيا الذي بدأ في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

المصدر : واج