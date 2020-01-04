موسى فكي يعرب عن قلقه إزاء إمكانية "تدخل" أجنبي في ليبيا

أعرب رئيس مفوضية الاتحاد الافريقي موسى فكي عن "قلقه" إزاء إمكانية "تدخل" أجنبي في ليبيا بعد قرار تركيا ارسال قوات عسكرية لهذا البلد.

وأوضح السيد فكي في بيان نقلته وسائل اعلام اليوم السبت ان"التهديدات المختلفة بتدخل سياسي او عسكري في الشؤون الداخلية لهذا البلد تزيد من خطر المواجهة لدوافع لا تمت بصلة بالمصالح الاساسية للشعب الليبي و تطلعاته للحرية والسلام و الديمقراطية و التنمية".

كما عبر السيد فكي عن "انشغاله العميق من تدهور الوضع في ليبيا و معاناة الشعب الليبي التي طال أمدها".

و دعا في هذا الصدد المجتمع الدولي الى الانضمام لإفريقيا في البحث عن تسوية سلمية للازمة في ليبيا محذرا من "العواقب الخطيرة" لمثل هذه الازمة على القارة بأكملها.

من جانبه نوهت منظمة الامم المتحدة بالدعوات الرامية الى تسهيل تسوية سياسية وسلام دائم في ليبيا مجددة رفضها لأي تدخل اجنبي في هذا البلد.

في هذا الصدد اوضح بيان للبعثة الاممية للدعم في ليبيا نشر يوم الخميس الماضي أن "البعثة الاممية في ليبيا تنوه بجميع الدعوات من اجل تهدئة التصعيد و انهاء الاعمال العدائية و الى سلام دائم".

كما ثمنت البعثة الاممية للدعم في ليبيا "المبادرة الوطنية من اجل السلام" التي اعلنت عنها يوم الاربعاء الفارط مجموعة من جمعيات المجتمع المدني و احزاب وطنية و جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان و كتاب و باحثون و اكاديميون في شرق ليبيا.

وتأتي ردود الأفعال هذه غداة تصويت البرلمان التركي على عريضة تسمح للرئيس رجب طيب أردوغان بإرسال قوات عسكرية الى ليبيا من اجل دعم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.