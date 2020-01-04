إنهزام مولودية الجزائر أمام الضيف الرجاء البيضاوي المغربي

إنهزمت مولودية الجزائر أمام الضيف، الرجاء البيضاوي المغربي بنتيجة1 - 2 (الشوط الأول:1 -0)، سهرة هذا السبت، بملعب "مصطفى تشاكر" بالبليدة، لحساب ذهاب الدور ربع النهائي من منافسة الكأس العربية للأندية لكرة القدم.

وسجلت الأهداف من طرف سامي فريوي (د 28) للمولودية، ومحسن متولي (د 58) من ركلة جزاء و بين ملانكو (د 82) لفائدة الرجاء المغربي.

وشهد اللقاء طرد متوسط ميدان "العميد"شمس الدين حراق بالبطاقة الحمراء عند الدقيقة (57).

وستجرى مباراة الإياب يوم 9 فبراير المقبل بمركب"محمد الخامس"بالدار البيضاء (سا 00ر20), والتي تبقى حاسمة لكلا الفريقين لاقتطاع تأشيرة المربع الذهبي.

وانطلق هذا الدور بلقائين جمعا الشباب السعودي - الشرطة العراقي (6-0) من جهة، والاتحاد الاسكندري المصري ومواطنه الاسماعيلي (0-1) من جهة أخرى.

وكان الممثلان الجزائريان الآخران في المنافسة العربية، شباب قسنطينة وشبيبة الساورة، قد أقصيا في الدور السادس عشر أمام على التوالي، المحرق البحريني والشباب السعودي.

وسيحصل المتوج بالكأس العربية على منحة مغرية قدرها 6 ملايين دولار، حيث سيخلف في سجل المنافسة النجم الساحلي التونسي الذي أقصي في الدور السادس عشر على يد الشباب الأردني.

المصدر : واج