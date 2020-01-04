﻿سوريا: الجيش السوري يستهدف مواقع الفصائل المعارضة في محافظتي حلب وإدلب

إستهدف الجيش السوري هذا السبت مواقع الفصائل المعارضة المسلحة في ريف محافظة إدلب شمال غربي سوريا ومحافظة حلب شمال البلاد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية ((سانا)).

وقالت الوكالة إن الجيش السوري نفذ قصفا مدفعيا وصاروخيا مركزا على مواقع الفصائل المسلحة في مدينة /معرة النعمان/ الاستراتيجية وبلدات /سراقب/ و/معرشورين/ /ومعرشمشة/ و/تلمنس/ في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، مما أسفر عن مقتل عدد من الفصائل المسلحة وإصابة آخرين وتدمير أسلحتهم.

كما استهدفت ضربات مدفعية من قبل الجيش السوري مواقع الفصائل المسلحة في ريف حلب الجنوبي الغربي، حيث تنتشر مجموعات مسلحة تتبع أغلبيتها لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) بحسب الوكالة، متهمة الجماعات المسلحة بالاعتداء على الأحياء السكنية في المناطق المجاورة تحت سيطرة الجيش السوري.

وكان الجيش السوري يستهدف مواقع الفصائل المعارضة المسلحة في جنوبي إدلب منذ أسابيع على أمل السيطرة على المناطق القريبة من الطريق الذي يربط دمشق في الجنوب بحلب.

من جهته قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات والمروحيات السورية نفذت عشرات الغارات ضد مواقع الفصائل المسلحة في معرة النعمان وسراقب والمناطق الأخرى في جنوبي إدلب.

المصدر : واج