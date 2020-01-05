مقتل 30 طالبا في قصف استهدف الكلية العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الليبية هذا الأحد ارتفاع عدد القتلى في القصف الذي استهدف أمس الكلية العسكرية بطرابلس إلى 30 قتيلا و33 جريحا.

وذكر "مركز الطب الميداني والدعم" التابع لوزارة الصحة, أن "القصف الذي تعرض له طلبة الكلية العسكرية مساء السبت راح ضحيته 30 قتيلا وأكثر من 33 جريحا".

وكانت حصيلة سابقة للقصف الذي وقع بمنطقة الهضبة جنوبي العاصمة تحدثت عن مقتل 28 طالبا و جرح عشرات آخرين.

وحسب المتحدث باسم وزارة الصحة الليبية كان الطلاب لحظة الغارة يقومون بآخر تجمع في الساحة الرئيسية قبل أن يلتحقوا بمراقدهم .

ووجهت وزارة الصحة نداء للتبرع بالدم داعية المتبرعين للتوجه إلى المستشفيات و بنك الدم.

و تعد الضاحية الجنوبية لطرابلس مسرحا لمعارك عنيفة بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقوات حكومة الوفاق الوطني بدأت في الرابع ابريل الماضي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا (مانويل) قد طالبت في عدة مناسبات بتفادي المناطق التي يوجد بها مدنيون وأكدت أن استهداف هذه المناطق "يمكن أن يشكل جرائم حرب".