صيد العربي للإذاعة: سجلنا 965 مليار دينار من الإيرادات الجمركية خلال الـ11 شهرا الأولى من 2019

كشف مدير الدراسات بالمديرية العامة للجمارك الجزائرية صيد العربي هذا الأحد عن تحصيل 965 مليار دينار جزائري من الايرادات الجمركية خلال الـ11شهرا الأولى من سنة 2019 ومن المرتقب أن يرتفع هذا الرقم إلى 1000 مليار دينار مع ضبط الحصيلة النهائية التي سيتم الاعلان عنها في الـ26 جانفي بمناسبة اليوم العالمي للجمارك.

وقال صيد العربي لدى استضافته في برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأحد "وبمقارنتنا لهذا الرقم خلال نفس الفترة من سنة 2018 التي بلغت فيها الايرادات 913 مليار دينار فاننا نسجل زيادة بـ6 بالمائة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا" مضيفا أن من أبرز عوامل تحسين هذه التحصيلات ادخال رسوم جديدة منها الرسم الاضافي الوقائي الذي تم تطبيقه فعليا .

كما أشار ضيف الصباح إلى المجهودات التي بذلتها ادارة الجمارك خلال سنة 2019 للتحكم في الواردات حيث تم تسجيل انخفاض محسوس في الواردات خلال الـ11شهرا بـ 3.5 مليار دولار.

وجهنا 120 مليار دينار للخزينة العمومية من الاموال المودعة خلال الـ8 أشهر من 2019

وفي اطار تدعيم خزينة الدولة وعصرنة الجمارك أبرز صيد العربي أن "الجمارك عملت خلال الـ8 أشهر الاخيرة من السنة الماضية على تصفية الاموال المودعة حيث تم توجيه 120 مليار دينار للخزينة العمومية ومن المرتقب أن يصل هذا العدد إلى 200 مليار دينار مع ضبط الحصيلة النهائية" معتبرا أن "هذه الخطوة تعد جريئة لتصفية كل الحسابات وعدم ترك الأموال نائمة" على حد تعبيره.

كما تطرق صيد العربي إلى اهم المحجوزات التي حققتها الجمارك في 2019، و منها حجز أكثر أكثر من 212 الف و919 قرص مهلوس و2000 كلغ من المخدرات واكثر من 2.5 كيلوغرام من الكوكايين إلى جانب حجز اكثر من مليون و500 ألف اورو و328 ألف و963 دولار .

اعتمدنا طريقة استباقية للحد من تهريب الاموال التي كانت معظمها عتادا بفواتير مضخمة

وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الجمارك لمحاربة ظاهرة تهريب الأموال إلى الخارج أوضح المسؤول ذاته أنه تم اعتماد طريقة استباقية بتحليل المخاطر وتبادل المعلومات بالتنسيق مع البنوك للحد من تهريب الأموال التي عادة ما تكون في شكل سلع تحمل فواتير مضخمة أغلبها عتاد وآلات ولذلك عملنا على ارهاقهم وقد حققنا نتائج ملموسة في هذا المجال.

وفي معرض حديثه عن النظام المعلوماتي الجمركي أشار المتحدث إلى العقد الذي تم إمضاؤه مع الشريك الكوري لتطوير هذا النظام بمرافقة خبرات جزائرية ، و"هناك جهود لخلق مركز معطيات يحوي كل المعلومات الجمركية بالاضافة إلى نوافذ على الشركاء".

نحو اعداد نص تنظيمي لضبط الشباك الوحيد لتبادل المعلومات ومكافحة الغش

وأعلن في السياق ذاته عن الشروع في اعداد نص تنظيمي لضبط الشباك الوحيد الذي "سيسمح بوضع قاعدة بيانات واحدة لتبادل المعلومات وربح الكثير من والوقت وتجنب الغش" مؤكدا انه سيتم خلال 26 جانفي اطلاق موقع الكتروني جديد بثلاث لغات يحتوي على عدة خدمات واستعمالات جديدة لكل الشركاء .

قانون المالية 2020 تضمن عدة اجراءات تحفيزية في الجانب الجمركي

وفي رده عن اهم ما تضمنه قانون المالية 2020 في الجانب الجمركي اعتبر صيد العربي انه أتى بالكثير من الإجراءات التحفيزية لزيادة الايرادات ومكافحة الغش حيث تم اعتماد نوع من المرونة وكذا تخفيف الجانب العقابي لخلق الثقة بين المؤسسات والمحافظة على ديمومتها.

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية-حنان شارف