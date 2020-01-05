القضاء على إرهابيين اثنين بتيبازة

قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي هذا الأحد بتيبازة على إرهابيين (02) وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة, حسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني .

وأوضح البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب وإثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن, بلدية مسلمون بولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى, قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 05 جانفي 2020, على إرهابيين (02) وضبطت مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية قناصة وكمية من الذخيرة".

وأبرزت وزارة الدفاع الوطني أن هذه العملية "التي ما تزال متواصلة, تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين, عبر كافة ربوع الوطن, لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد".

كشف وتدمير 24 مخبأ للجماعات الإرهابية و 21 قنبلة تقليدية الصنع بكل من سكيكدة وتيبازة

دمرت مفرزتان للجيش الوطني الشعبي, هذا السبت بكل من سكيكدة وتيبازة, 24 مخبأ للجماعات الإرهابية و 21 قنبلة تقليدية الصنع, حسبما أفاد به الأحد, بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وجاء في البيان "في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات وتبعا لعملية البحث والتمشيط بمنطقة واد الدخيل, بلدية وادي الزهور بولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة, كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 04 جانفي الجاري, 20 مخبأ للجماعات الإرهابية و20 قنبلة تقليدية الصنع و250 كيلوغرام من مادة الأمونيترات بالإضافة إلى مواد غذائية وألبسة وأفرشة وأغراض أخرى مختلفة".

كما كشفت ودمرت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي "إثر عملية بحث وتمشيط بغابة تاغزوت أحسن, بلدية مسلمون بولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى,04 مخابئ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع ومواد غذائية وأغراض أخرى", يضيف ذات المصدر.

وفي إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة, أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة وجانت بالناحية العسكرية الرابعة "22 شخصا وضبطت شاحنة ومركبة رباعية الدفع و35 مولد كهربائي و27 مطرقة ضغط وأغراض أخرى".

وفي سياق آخر, أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بغرداية بالناحية العسكرية الرابعة, "تاجري (02) مخدرات وضبطت 1,135 كيلوغرام من مادة الكوكايين و63100 قرص مهلوس", فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني بأم البواقي بالناحية العسكرية الخامسة, "تاجري (02) مخدرات بحوزتهما 614 قرص مهلوس".

ومن جهة أخرى, أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ "46 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم بالناحية العسكرية الثانية وسكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة ".