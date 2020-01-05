انطلاق الحملة التحسيسية لمكافحة ظاهرة تبذير الخبز

أطلقت الحكومة اجراءات جديدة للتخفيف من ظاهرة تبذير الخبز، وذلك بتشجيع استهلاك الخبز الكامل واستعمال الاكياس الورقية بدل البلاستيكية وهو ما لقي ترحيبا في اوساط المستهلكين.

وتهدف الحكومة بهذه الحملة التحسيسية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وانقاذ الاقتصاد الوطني من تبذير الخبز الذي بلغ حدود اللامعقول ب10 ملايين خبزة يوميا وفق ما أكده رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين يوسف قرفاط الذي يوضح أن الخبز الكامل سيكون متوفرا بدءا من اليوم في كامل المخبزات الجزائرية، محذرا من مخاطر الفرينة البيضاء على صحة المواطن.

يأتي هذا فيما رحب مواطنون باعتماد الاكياس الورقية بدل الأكياس البلاستيكية في بيع مادة الخبز .

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية