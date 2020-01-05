خبراء للإذاعة : تعديل الدستور وقانون الإنتخابات وجلب الإستثمار أولويات الحكومة الجديدة

اتفق الخبراء السياسيون والإقتصاديون المشاركون في حصة "ساعة نقاتش" للقناة الأولى على أن فتح العديد من الورشات، وعلى رأسها تعديل الدستور، يمثل إحدى أولويات الحكومة الجديدة. كما اعتبروا أن الحكومة ستبحث عن طرق جديدة للنهوض بالإقتصاد الوطني.

و في هذا الصدد يتوقع الخبير القانوني علاوة العايب أن تفتح الحكومة الجديدة خلال السداسي الأول من السنة الجارية عدة ورشات سياسية أبرزها ورشتي تعديل الدستور وقانون الإنتخاب، معتبرا فتح هذه الورشات محاولة عملية لإرضاء الحراك المتواصل.

من جانبه دعا نائب عميد جامعة الجزائر 3 عبدالقادر مشدال حكومة عبدالعزيز جراد إلى إرسال إشارات إيجابية للمستثمرين للدخول السلس إلى السوق الوطني ودعم سوق المؤسسات.

أما الخبير الإقتصادي أحمد بن حميدة فيرى أنه يتوجب على الطاقم الوزاري الجديد، وقبل البدء في أي نشاط، الإستعانة بالكفاءات الوطنية المهمشة للإستفادة من خبراتها وكفاءتها.