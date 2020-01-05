اكتشاف 27 مقبرة يعود تاريخها لنحو 1800 عام بوسط الصين

أعلن معهد الأبحاث الأثرية في مقاطعة (هونان) بوسط الصين اليوم الأحد عن اكتشاف 27 مقبرة قديمة يعود تاريخها نحو 1800 عام, في موقع للبناء بمحافظة (لانشان) بذات المقاطعة.

ونقل الإعلام المحلي عن المسؤول المعهد, تشن بن, قوله أن "المقابر المكتشفة بينها أربع مقابر ترجع إلى عهد السلالات الحاكمة الستة (222-589 م), بينما يعود تاريخ 23 مقبرة إلى عهد أسرة (سوي) وأسرة (تانغ) الإمبراطوريتين (581-907 م)

وأضاف المسؤول الصيني أن "العناصر المكتشفة داخل المقابر تشمل الخزف والفخار وأدوات من الحديد والفضة وتقدم موادا غنية لدراسة الثقافة وعادات الدفن في المنطقة خلال تلك الفترة".