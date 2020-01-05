العودة الى الحالة الطبيعية بعد الإضطراب الذي سجل في الرحلات بمطار قسنطينة

عادت الرحلات الى حالتها الطبيعية على مستوى المحطة الجوية لمطار قسنطينة بعد ظهر هذا الاحد بعد ما شهدته من إضطرابات منذ مساء الأمس، على إثر تعطل نظام الاضاءة على مهبط المطار، حسبما افاد به هذا الاحد الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، امين اندلسي.

وأوضح ذات المسؤول أنه"بسبب تعطل نظام الاضاءة بمدرج المطار الذي وقع في بداية امسية السبت، و خلال ليلة السبت الى الاحد ادى الى تحويل اربع (4) رحلات دولية قادمة من تركيا والعربية السعودية نحو مطاري عنابة و بشار لان الرؤية على مدارج الهبوط كانت منعدمة تقريبا بقسنطينة".

وأضاف السيد اندلسي انه بعد تسجيل هذا المشكل التقني قامت المؤسسة الوطنية للملاحة الجوية المكلفة بتسيير انظمة الانارة بمدارج المطارات، بإرسال فريق تقني من الجزائر العاصمة لإصلاح الخلل "وهو ما تم اليوم ابتداء من الساعة الرابعة مساء (16:00 سا)".

في هذا الصدد -يضيف ذات المصدر- فان الرحلات على مستوى المحطة الجوية لمطار قسنطينة قد عادت الى حالتها الطبيعية اليوم ابتداء من الساعة الرابعة مساء (16:00 سا)"، مضيفا ان "الظروف المناخية السيئة كذلك التي ساهمت في اضطراب الرحلات اليوم الاحد قد تحسنت ايضا هناك".

كما اكد السيد اندلسي من جانب اخر ان"هذا المشكل التقني قد أحدث اضطرابا في برنامج الخطوط الجوية الجزائرية على مستوى مطارات أخرى لان الرحلات التي كانت ستصل الى قسنطينة قد تم توجيهها نحو مطارات اخرى والطائرات التي كانت ستقوم برحلات اخرى قد سجلت ايضا مشكل في احترام التوقيت".

وخلص ذات المسؤول في الاخير الى التأكيد بان"الخطوط الجوية الجزائرية قد أعدت برنامجا جديدا بدأ العمل به، كما تم التكفل بالمسافرين خلال هذه الفترة القصيرة من اضطراب الرحلات".

المصدر : واج