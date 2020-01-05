الدور السادس عشر: أربعة أندية من الرابطة الأولى تودع السيدة الكأس مبكرا

عرفت مباريات الدورين ال32 و 16 لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت أيام الخميس و السبت و الأحد، الخروج المبكر لأربعة أندية من الرابطة المحترفة الأولى و هي شبيبة القبائل، و نصر حسين داي وشبيبة الساورة التي التحقت بنجم مقرة أول فريق يغادر منافسة الكأس.

ولم تنجح شبيبة القبائل في تخطي عقبة جمعية عين مليلة الفائزة بهدف ثمين بعد الوقت الإضافي من تسجيل هداف الفريق محمد طيايبة .

وكان نصر حسين داي بدوره ضحية فريق من الرابطة الثانية و يتعلق الأمر بأمل الاربعاء الذي انتظر الوقت الإضافي لتسجيل هدف التأهل عن طريق بوغالية (د 113 من ضربة جزاء) رغم أنه كان منقوصا من لاعب بعد طرد براهيمي في الدقيقة (87).

أما النصرية التي تعاني كثيرا هذا الموسم في منافسة البطولة، فستعرف وضعيتها أكثر تأزما بعد خروجها المبكر من منافسة الكأس.

أما الفريق الثالث الذي خرج من السباق فهو ممثل الجنوب الغربي، شبيبة الساورة التي اصطدمت بشباب قسنطينة المستفيد من عاملي الميدان و الجمهور.

وكانت الساورة التي تدعمت بمدرب جديد، مزيان إيغيل، سباقة في افتتاح باب التسجيل عن طريق مسعودي (20 من ضربة جزاء)، لكن القائد و المدافع بن عيادة ظهر بحق منقذ فريقه بتسجيله لمخالفتين مباشرتين في الدقيقتين (42 و 76).

وبعد نجم مقرة المنهزم في الدور ال32، ينجح شباب قسنطينة في اقصاء ناد ثان من قسم النخبة ليرتفع العدد الإجمالي للأندية المقصاة مبكرا من كأس موسم 2019-2020 إلى أربعة.

في المقابل، لم يجد اتحاد الجزائر الاختصاصي في الكأس الذي لعب مباراة متأخرة للدور 32، صعوبة تذكر لإزاحة اتحاد خنشلة من قسم الهواة بنتيجة (6-1) كان نصيب أمين محيوس منها 3 أهداف.

وستكون مهمة أشبال بلال دزيري اكثر صعوبة في الدور السادس عشر عندما يتنقل يوم 4 فبراير المقبل إلى وهران لملاقاة الجمعية المحلية من الرابطة الثانية.

وعرفت الدفعة الأولى من مباريات الدور السادس عشر التي انطلقت يوم الخميس تأهل أغلب الفرق المرشحة و في مقدمتها شباب بلوزداد حامل الكأس الذي خرج سالما من "فخ" أولمبي المدية، بينما جاءت المفاجأة الوحيدة من ملعب قالمة حيث تمكن ممثل قسم ما بين الجهات (مجموعة الشرق)، الترجي المحلي، من اقصاء منافس يفوقه بدرجة، وهو مولودية باتنة المنتمية لقسم الهواة.

ورغم تقدم أبناء الأوراس بهدف سُجل في الدقيقة (27) إلا أن المحليين نجحوا أولا، في تعديل النتيجة (45+2) قبل أن يعطوا الضربة القاضية في الدقيقة (67) أمام فرحة عارمة للأنصار.

ولم يجد وفاق سطيف صعوبة كبيرة في تخطي عقبة مضيفه أمل شلغوم العيد (قسم الهواة) حيث فاز عليه بخماسية كاملة (5-1)، فيما اكتفى الممثل الثاني للهضاب العليا أهلي برج بوعريريج بالأهم، بفوزه على جمعية الخروب (الرابطة الثانية) بأقل الفوارق (1-0) .

من جهته استغل أمل بوسعادة عاملي الميدان و الجمهور لإقصاء شباب الزاوية (قسم ما بين الجهات) بثنائية نظيفة.

وتبقى أربع مباريات لهذا الدور ستجري أيام 23 جانفي (وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1)، و 29 جانفي (نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات)، و 4 فبراير(شباب أدرار (ما بين الجهات) - جمعية عين مليلة (ر.1) و جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1).

النتائج الفنية لمباريات الدور السادس عشر لكأس الجزائر في كرة القدم التي جرت اليوم الأحد:

نادي المرسى (جهوي 2) - اتحاد بسكرة (رابطة 1) 0-1

أمل الاربعاء (ر.2) - نصر حسين داي (ر.1) 1-0 (بعد الوقت الإضافي)

شباب قسنطينة (ر.1) - شبيبة الساورة (ر.1) 2-1

مباريات لعبت / الخميس 2 جانفي:

جمعية الشلف (ر.1) - اتحاد بومدفع (ما بين الجهات) 3-1 (بعد الوقت الإضافي)

شباب المشرية (ما بين الجهات) - اتحاد بلعباس (ر.1) 0-2

اتحاد عنابة (ر.2) - شباب قرية موسى (هواة) 2-0

مولودية وهران (ر.1) - أمل غريس (ما بين الجهات) 3-1

السبت 4 جانفي:

أمل بوسعادة (ر.2) - شباب الزاوية (ما بين الجهات) 2-0

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - مولودية باتنة (هواة) 2 -1

أولمبي المدية (ر.2) - شباب بلوزداد (ر.1) 0-1

أمل شلغوم العيد (هواة) - وفاق سطيف (ر.1) 1-5

أهلي برج بوعريريج (ر.1) - جمعية الخروب (ر. 2) 1-0

مباريات متبقية :

الخميس 23 جانفي:

وداد بوفاريك (هواة) - مولودية الجزائر (ر.1) (00ر14)

الاربعاء 29 جانفي:

نادي بارادو (ر.1) - مولودية البيض (ما بين الجهات) (00ر14)

الثلاثاء 4 فيفري:

شباب أدرار (ما بين الجهات) - جمعية عين مليلة (ر.1) (00ر14)

جمعية وهران (ر.2) - اتحاد الجزائر (ر.1) (00ر14).