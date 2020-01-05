الرئيس تبون : وجوب تبني نموذج اقتصادي متنوع ومتحرر من العوائق البيروقراطية

شدد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال ترأسه لأول اجتماع لمجلس الوزراء، على ضرورة تبني نموذج اقتصادي قوي و متنوع يستقطب الثروة ومتحرر من العوائق البيروقراطية.

و حسب ما جاء في بيان لمجلس الوزراء فقد تطرق السيد الرئيس إلى : "ضرورة تنفيذ نموذج اقتصاد قوي مبني على التنويع ومتحرر من العوائق البيروقراطية ويستقطب الثروة ويمتص البطالة، لاسيما لدى الشباب فضلا عن تحقيق الأمن الغذائي بما يضع الجزائريين في منأى عن التبعية للخارج".

ويسمح تنفيذ هذا النموذج -حسب رئيس الجمهورية - بتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات خاصة عبر تشجيع الطاقات البديلة والمتجددة والعمل على تصديرها وتعزيز التواجد الطاقوي وإعادة إطلاق المشاريع الكبرى لتصدير الطاقة المتجددة.

وفي توجيهاته لأعضاء الحكومة اكد السيد الرئيس على وجوب عدم اغفال "ضرورة وضع خطط استعجالية لتطوير الزراعة، لاسيما الصحراوية، والصناعة الغذائية والصيد البحري إلى جانب النهوض بقطاع السياحة التي تعد كلها مصدرا للثروة هي الأخرى إن وجدت الدعم اللازم"

كما شدد رئيس الجمهورية، من جهة اخرى، "على ضرورة مباشرة اصلاحات عميقة على النظام الضريبي وما يصاحبه من تقنين للتحفيزات الضريبية التي تصب في مصلحة المؤسسات، خاصة منها الناشئة والصغيرة والمتوسطة مع مراعاة تخفيف الضرائب على المؤسسات التي تخلق مناصب الشغل".

وألح السيد تبون على منح الاولوية المطلقة للمجال الاجتماعي وايلاءه العناية اللازمة بغرض الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن الجزائري ، حيث أكد أن: " الدولة ستكون الى جانب الطبقة المتوسطة والطبقة الهشة من المجتمع لتوفر العيش الكريم ورفع القدرة الشرائية لجميع المواطنين، مع إلغاء الضريبة على أصحاب الدخل الضعيف".