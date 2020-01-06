الرئيس تبون يستقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون, هذاالاثنين بمقر رئاسة الجمهورية, رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج.

وتوسعت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية, مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, لتشمل وفدي البلدين.

وقد جرت المحادثات بمقر رئاسة الجمهورية بحضور وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, كمال بلجود, مدير الديوان برئاسة الجمهورية, نور الدين عيادي, وكذا ممثل عن وزارة الدفاع الوطني عن الجانب الجزائري, وعن الجانب الليبي وزير الشؤون الخارجية بحكومة الوفاق الوطني, محمد الطاهر سيالة, وزير الداخلية فتحي باشاغا, ومستشار الأمنو القومي, تاج الدين محمد الرواقي.

وقد غادر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية, فايز السراج, الجزائر, مساء الاثنين, في ختام زيارة له استغرقت يوما واحدا.

وكان بيان لرئاسة الجمهورية قد أوضح أن اللقاء الذي يجريه رئيس الجمهورية مع السيد السراج يندرج ضمن "المشاورات الدائمة والمتواصلة مع الاخوة الليبيين وسيسمح بتبادل وجهات النظر حول تفاقم الاوضاع في ليبيا وبحث السبل الكفيلة لتجاوز هذه الظروف العصيبة".

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية