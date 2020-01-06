الرئيس تبون يتلقى مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، حسبما أفاد به بيان رئاسة الجمهورية.

و جاء في البيان "تلقى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون صباح اليوم الاثنين 6 جانفي مكالمة هاتفية من المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، دامت حوالي نصف ساعة".

و أضاف المصدر ذاته أنه "وفي مستهل هذه المكالمة، قدمت السيدة ميركل تهانيها الحارة إلى السيد الرئيس بعد انتخابه رئيسا للجمهورية. كما قدمت تعازيها إلى سيادته وإلى الشعب الجزائري وعائلة الفقيد على إثر وفاة الفريق أحمد قايد صالح طيب الله ثراه".

و اشار البيان إلى أنه "بعد ذلك، استعرض الطرفان تطور العلاقات الثنائية،فاتفقا على إعطائها دفعا جديدا في شتى المجالات لا سيما في المجال الاقتصادي"، مضيفا أنه "على الصعيد الخارجي، تبادل الرئيس والمستشارة الألمانية تحليلهما حول الوضع في ليبيا وآفاق إحلال السلام في هذا البلد الشقيق".

و أبرز المصدر ذاته أن وجهات نظر الطرفين "متطابقة حول ضرورة التعجيل بإيجاد حل سياسي للأزمة الليبية والوقف الفوري للنزاع المسلح ووضع حد للتدخلات العسكرية الأجنبية".

وبهذا الصدد، "وجهت السيدة ميركل رسميا دعوة للجزائر لحضور الندوة الدولية حو ليبيا المزمع تنظيمها في برلين"، يضيف بيان رئاسة الجمهورية.

كما وجهت المستشارة الألمانية "دعوة للسيد رئيس الجمهورية للقيام بزيارة رسمية لألمانيا، وقد قبلها السيد الرئيس, على أن يُحدد تاريخها في وقت لاحق باتفاق الطرفين".