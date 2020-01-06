خبراء : الغاء الضريبة على دخل الفئات الهشة لن تحل ازمة القدرة الشرائية

دعا خبراء اقتصاديون الى ضرورة اعادة النظر في الأجور نظرا لتدهور القدرة الشرائية لفئات كثيرة من المجتمع، معتبرين الغاء الضريبة على الدخل الأقل من 30 الف دينار غير كاف.

وقال الخبير الاقتصادي عبدالرحمن عية للقناة الإذاعية الاولى إن الغاء الضريبة على اصحاب الدخل الضعيف خطأ من شأنه التأثير على الخزينة العمومية وايراداتها، دون ان يكون له تأثير على القدرة الشرائية لهذه الفئة، مؤكدا ان التدهور الكبير للقدرة الشرائية لن تحله الفا دينار التي تنتج عن الغاء الضريبة، داعيا في هذا السياق الى ضرورة رفع مستوى التحصيل الضريبي العادي ورقمنة القطاع واخراجه من فوضى البيروقراطية، واعادة النظر في الاجور.

فيما قال الخبير الاقتصادي عبدالقادر بريش إن الخزينة العمومية لن تتأثر كثيرا بالغاء الضريبة، لأن الفئة التي ستستفيد من هذا الاجراء هي فئة قليلة، رغم غياب المعطيات الرسمية.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية