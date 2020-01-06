الجزائر تسجل حالات اصابة خطيرة بالانفلونزا الموسمية أدت إلى وفاة شخصين بشرق البلاد

أكد المسؤول بالمخبر المرجعي للانفلونزا بمعهد باستور الدكتور فوزي درار أن الجزائر سجلت خلال الشهرين الماضيين ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالانفلونزا الموسمية حيث تم تسجيل حالات خطيرة خاصة بشرق البلاد أدت إلى الوفاة.

وقال فوزي درار في تصريح للقناة الإذاعية الأولى "لقد سجلنا وفاة شخصين بشرق البلاد بسبب الانفلونزا الموسمية ويتعلق الأمر بولايتي برج بوعريريج وتبسة مبرزا أن هذا العدد مرشح للارتفاع خاصة وأن هذا المرض يزداد في شهر جانفي وفي أوائل فيفري.

وشدد في السياق ذاته على ضرورة قيام المعنيين بإجراء التلقيح خاصة المصابين بأمراض مزمنة لأنه بالتلقيح يمكن تجاوز الاصابة بالانفلونزا .

المصدر:الإذاعة الجزائرية