تحديد موعد ومكان إقامة المرحلتين الأولى والثانية لكاس الجزائر 2020

حددت الاتحادية الجزائرية للدراجات,رسميا, تاريخ و مكان إقامة المرحلتين (الأولى والثانية), من منافسة كاس الجزائر للدراجات, في انتظار تأكيد بقية الرابطات الولائية لطلب تنظيمها للمراحل المتبقية من المنافسة .

وأوضح بيان الاتحادية انّ منافسة كأس الجزائر المقبلة, ستقام عبر خمس أو ست مراحل, باعتبار أن العدد النهائي لهذه المراحل لم يحدد بعد, في حين تمّ تأكيد موعد ومكان إقامة المرحلتين الأولى و الثانية اللتين ستنطلقان على التوالي يومي 15 جانفي الجاري بقسنطينة و الفاتح فيفري 2020 بتبسة .

وعليه, فانّ المرحلة الأولى من كأس الجزائر,ستتمثل في دورة الدراجات " ديدوش مراد" بقسنطينة, و المقررة في الفترة الممتدة من 15 إلى 18 جانفي الجاري, فيما ستحتضن مدينة تبسة المرحلة الثانية في الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى الفاتح فيفري 2020 .