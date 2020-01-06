بوقادوم يتحادث مع الامين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه الأجانب

06/01/2020 - 07:08

أجرى وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم,  محادثات هاتفية, مع الامين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيراس, وعدد من  نظرائه الاجانب, حسب ما افاد به الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بوقادوم "أجرى أمس الاحد وخلال نهاية الاسبوع  الفارط محادثات هاتفية مع الامين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيراس, وكذا  مع نظرائه المصري سامح شكري والاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان  والفرنسي جون ايف لودريون والمالي تييبيلي درامي وكذا النيجري كالا أونكوراو  والتشادي محمد زين شريف".

أوسمة:

الجزائر

طالع ايضاً

بوقادوم يذكر بأن الجزائر ترفض أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية

من الأرشيف
بوقادوم في قمة الضفتين : الجزائر تزودت بإستراتيجية " طموحة" من أجل تطوير...
وزير الخارجية بموسكو هذا الاثنين للمشاركة في الدورة الـ 5 لمنتدى التعاون روسيا-عالم...
الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة:لا خيار إلا احترام حق الشعب الصحراوي في...