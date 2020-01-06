بوقادوم يتحادث مع الامين العام للأمم المتحدة وعدد من نظرائه الأجانب

أجرى وزير الشؤون الخارجية, صبري بوقادوم, محادثات هاتفية, مع الامين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيراس, وعدد من نظرائه الاجانب, حسب ما افاد به الاثنين بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح ذات المصدر أن السيد بوقادوم "أجرى أمس الاحد وخلال نهاية الاسبوع الفارط محادثات هاتفية مع الامين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيراس, وكذا مع نظرائه المصري سامح شكري والاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والفرنسي جون ايف لودريون والمالي تييبيلي درامي وكذا النيجري كالا أونكوراو والتشادي محمد زين شريف".