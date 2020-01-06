أحسن لاعب مغاربي 2019: رياض محرز ينال اللقب للمرة الثالثة

توج الدولي الجزائري ولاعب مانشستر سيتي رياض محرز بلقب احسن لاعب مغاربي لسنة 2019 متقدما على المغربي حكيم زياش والجزائري الآخر رامي بن سبعيني حسب استفتاء لمجلة 'فرانس فوتبول".

وسبق للنجم الجزائري وأن نال هذا اللقب سنتي 2015 و 2016، كما يعد ايضا ثالث لاعب جزائري يتوج بعد كل من اسلام سليماني (2013) وياسين براهيمي (2014).

وباستثناء رابطة الابطال الاوروبية، فقد نال محرز في 2019 كل من الألقاب التالية: البطولة الانجليزية، كأس الرابطة، كأس انجلترا، كأس كومينيتي شيلد في انجلترا، غير أن هذه السنة تبقى تشهد على اعظم تتويج في مسيرته وهي كأس افريقيا للأمم 2019 مع "الخضر".

ويخلف محرز، اللاعب التونسي أنيس البدري، الفائز بهذا اللقب لسنة 2018.

كما عرفت هذه السنة تميز الظهير الايسر الجزائري رامي بن سبعيني الذي حل في الصف الثالث من بين الاصوات المعبر عنها، حيث نال ابن مدينة قسنطينة التاج القاري مع الجزائر وكأس فرنسا مع ناديه رين، الأمر الذي سمح له بافتكاك عقد مع بوروسيا مونشنغلاد باخ الالماني الصيف الماضي.

وعرفت العملية تصويت أكثر من 45 ألف شخص على النت.

سجل أحسن لاعب مغاربي :

2013: اسلام سليماني (الجزائر)

2014: ياسين براهيمي (الجزائر)

2015: رياض محرز (الجزائر)

2016: رياض محرز (الجزائر)

2017 : مهدي بن عطية (المغرب)

2018: أنيس البدري (تونس)

2019: رياض محرز (الجزائر)