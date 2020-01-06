سونلغاز: التوقيع على إتفاقية إطار من أجل اقتناء منتجات الصناعة الكيمائية المحلية

وقع مجمع سونلغاز الاثنين بالجزائر العاصمة على اتفاقية-اطار مع الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية لاقتناء مختلف المنتجات المنبثقة عن الصناعة الكيماوية المحلية و تقليص اللجوء الى الاستيراد.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز شاهر بولخراص أن هذه الاتفاقية التي تمتد على خمس سنوات قابلة للتجديد "ستشجع استخلاف استيراد السلع و الخدمات كما ستكون بمثابة حاضنة للمؤسسات الناشئة الجزائرية و المؤسسات المصغرة و المؤسسات الصغيرة و المتوسطة والصناعات الصغيرة و المتوسطة من خلال نسيج المناولة القائم حول هذه الصناعات".

ويتعلق الأمر، حسب نفس المسؤول، بترقية الانتاج الوطني و استحداث القيمة المضافة محليا اضافة الى حماية و استحداث مناصب شغل جديدة.

ومن جهته، أوضح الرئيس المدير العام للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية/شركة بالأسهم، عبد الغاني بن بتقة أن هذه الاتفاقية-الاطار تهدف أيضا إلى تزويد مجمع سونلغاز بمختلف المنتجات المصنوع من البلاستيك وكذا الدهن و الورق و الزجاج.

و حسب بن بتقة فان أهمية هذه الشراكة تكمن في ترقية المنتوج الوطني و التعريف بالمنتوج الصناعي لفروع هذه الشركة القابضة و زيادة نسبة الاندماج الاقتصادي والاستغناء نهائيا عن استيراد التجهيزات الصناعية المتوفرة محليا فضلا عم استحداث مناصب شغل".

كما أوضح المسؤول الأول للشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيمياوية أن مجمع الجزائرية للتخصصات الكيمياوية طور ما بين 2018-2019 حوالي 97 منتوجا لتعويض الاستيراد تم تسويق 72 منتوجا منها.

وأضاف أن المجنع يسعى كذلك إلى "البحث عن فرص لتصدير منتوجاتنا نحو افريقيا بل نحو أسيا و أوروبا أيضا" معتبرا أن ضرورة تطوير الصناعة الكيمياوية في الجزائر تجعل من هذه الشركة القابضة " قطبا ناشطا في انتاج المادة الاولى محليا".

ويرى بن بتقة أن الهدف هو التوصل الى تغطية 30 بالمئة من العقود الموقعة من قبل سونلغاز في مجال التزويد بالتجهيزات و المنتوجات القاعدية في قطاع الطاقة.

وتضم الشركة القابضة الجزائرية للتخصصات الكيماوية 4 مجمعات و 6 فروع و 18 فرعا ثانويا و 5 شركات مساهمة تنشط في مجالات البلاستيك و الدهن و الورق و المنظفات و الزجاج و التجهيزات الطبية و الخدمات.