وزير الشؤون الخارجية التركي يشرع في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر

﻿شرع وزير الشؤون الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، هذا الاثنين في زيارة لمدة يومين إلى الجزائر تتمحور أساسا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا، حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أنه خلال هذه الزيارة سيجري السيد أوغلو محادثات مع نظيره الجزائري، صبري بوقدوم حيث "ستتمحور أساسا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا والوسائل الواجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الراهنة وتفادي النتائج الوخيمة الناجمة عن تفاقم الوضع على الشعب الليبي الشقيق وكذا البلدان المجاورة والفضاء المتوسطي والافريقي و حتى الى ابعد من ذلك".

وأضاف البيان أن الوزيرين سيستعرضان كذلك "واقع العلاقات الثنائية ووسائل اعطائها دفع أكبر في جميع المجالات".