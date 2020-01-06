الجيش الأمريكي يبلغ السلطات العراقية رسميا بإجراءات الخروج من البلاد

أبلغ الجيش الأمريكي اليوم الاثنين،السلطات العراقية،رسميا باتخاذ إجراءات الخروج من البلاد وفق ما أفادت وسائل إعلام دولية.وأضافت المصادر ، أن الجيش الأمريكي أبلغ بغداد برسالة رسمية موقعة من قائد قوة مهمات الولايات المتحدة في العراق باتخاذ إجراءات للخروج من البلاد.

وتضمنت تفاصيل الرسالة الأمريكية ،بأنه يتوجب على قوات التحالف اتخاذ إجراءات منة لإعادة الانتشار.كما أكدت أنه على قوات التحالف اتخاذ إجراءات لضمان الخروج من العراق بشكل آمن.

وأضافت الرسالة أنه ستكون هناك زيادة في تحليق المروحيات داخل وحول المنطقة الخضراء وسط بغداد.كما نصت على إعادة تمركز في العراق خلال الأيام والأسابيع المقبلة.

وصوت البرلمان العراقي بالأغلبية على قرار يطالب الحكومة بإنهاء التواجد العسكري الأجنبي على أراضي البلاد، وتقديم شكوى رسمية إلى مجلس الأمن ضد الولايات المتحدة لـ"انتهاكها سيادة العراق".

وكان النائب البرلماني العراقي محمد شيع السوداني، قد أوضح في تصريح للإذاعة الجزائرية أن توصية الحكومة من خلال مجلس الأمن الوطني هي الذهاب إلى إنهاء التواجد الأامريكي بالأراضي العراقية وهو ما ينسجم مع القرار الذي وصفه بـ "المهم" و"انتصار لدماء الشهداء " ويعيد السيادة والمسؤولية الأامنية للقوات العراقية .

غوتيريش يعرب عن قلقه الشديد إزاء "التصعيد الأخير في التوترات العالمية"

وفي ذات السياق ، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه الشديد إزاء التصعيد الأخير في التوترات العالمية، معتبرا أنه "لا يمكن للوضع أن يستمر على ما هو عليه".

وقال الأمين العام في مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، إن العام الجديد بدأ على وقع "تصاعد الاضطرابات و التوترات الجيوسياسية التي بلغت أعلى مستوياتها هذا القرن"، مشيرا إلى أنه "حتى عدم الانتشار النووي لا يمكن اعتباره من المسلمات" في ضوء أحداث الأيام الأخيرة التي أعقبت مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في غارة أمريكية بالعراق.

وحذر غوتيريش من أن "هذا التوتر الملتهب يقود المزيد من الدول إلى اتخاذ قرارات غير متوقعة وذات عواقب لا يمكن التنبؤ بها، وكذا مخاطر كبيرة نتيجة حسابات خاطئة".

ودعا إلى استحضار "المعاناة الإنسانية الرهيبة الناجمة عن الحرب التي يدفع الناس العاديون الثمن الأفدح فيها"، مضيفا "أوقفوا التصعيد، مارسوا أقصى درجات ضبط النفس، أعيدوا إطلاق الحوار، عودوا مجددا إلى التعاون الدولي".

﻿ أسعار النفط تخترق مستوى 70 دولارا للبرميل بفعل التوتر

وعلى خلفية تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بعد مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني.ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن اخترق خام القياس العالمي مزيج برنت مستوى 70 دولارا للبرميل

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 31 سنتا، أو 0,45 بالمائة، لتبلغ عند التسوية 68.91 دولارا للبرميل بعد أن قفزت أثناء الجلسة إلى 70.74 دولارا للبرميل. وتراجع النفط عن معظم مكاسبه مع تزايد الشكوك في أن إيران سترد بطريقة تعطل إمدادات الخام.

وكانت أسعار النفط قفزت أكثر من 3 بالمائة يوم الجمعة عقب ضربة جوية أمريكية في العراق قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، وهو ما زاد المخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط والتأثير المحتمل على إمدادات النفط.