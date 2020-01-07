محمد القبلاوي : متيقنون من أن الجزائر ستلعب دورا ايجابيا في وقف العدوان على ليبيا وفي استقرارها

أعرب الناطق باسم الخارجية الليبية محمد القبلاوي عن يقينه بأن الجزائر ستلعب دورا ايجابيا في وقف العدوان على ليبيا وفي استقرار الدولة الليبية مؤكدا أن تواجدها في مؤتمر برلين سيكون ضروريا .

و أكد القبلاوي في مداخلة هاتفية خص بها القناة الإذاعية الاولى على أهمية دور الجزائر في حل الازمة الليبية موضحا أن حكومة الوفاق ترى أن " الدور الجزائري دور مهم جدا، باعتبار أن الجزائر جارة، وباعتبارها لم تتورط في الأزمة الليبية عسكريا، وبالتالي فان دورها مهم جدان وسيكون محوريا خاصة اننا بدأنا نجني ما حاولنا أن نركز عليه في الايام السابقة، وهو ضرورة اشراك الجزائر في أي تسوية سياسية في أي مؤتمر أو جهود دولية ".

كما ثمن الناطق باسم الخارجية الليبية دعوة الجزائر لحضور مؤتمر برلين الذي توقع ان تلعب من خلاله الجزائر دورا ايجابيا وقال في هذا الخصوص " سمعنا ان المستشارة الالمانية اتصلت برئيس الجمهورية الجزائرية ودعته رسميا لكي يكون طرفا في مؤتمر برلين،، وبالتالي فان الجزائر معول عليها بان يكون موقفها موقف داعم للشعب الليبي، ولوقف العدوان ووقف المجازر، وما التصريح الذي صدر عن الرئاسة الجزائرية أمس- الاثنين- إلا دليل على ذلك عندما أكدت ان طرابلس خط أحمر، وترجو من الجميع ألا يتجاوزوه، وبذلك فإننا على يقين من أن الجزائر ستلعب دورا ايجابيا في وقف العدوان و في استقرار الدولة الليبية ".

المصدر : الاذاعة الجزائرية