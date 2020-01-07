الدكتور أحمد زغدار للإذاعة : على الحكومة الجديدة الاسراع في تنويع الاقتصاد

دعا الدكتور في الاقتصاد أحمد زغدار إلى الإسراع في تنويع الاقتصاد وخلق مناخ استثمار من اجل توفير مناصب شغل وإعطاء موارد مالية إضافية لخزينة الدولة.

وأضاف أحمد زغدار الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر تتوفر على إمكانيات طاقوية وفلاحية وسياحية و"هذه عوامل يمكن الاعتماد عليها في التنويع الاقتصادي".

وطلب من الحكومة الجديدة الاعتماد على خارطة طريق لكل القطاعات من أجل الانطلاقة الفعلية التي "يجب أن تكون بداية من هذه السنة 2020 لأن المخاوف ستكون كبيرة في 2021 وهو ما يستدعي إصلاحات جذرية في المنظومة المصرفية والجبائية".

وفي المجال الضريبي أعلن ضيف الأولى أن عملية التحصيل الضريبي لا تتجاوز 20 بالمائة، لهذا "يجب الإسراع في الرقمنة في كل القطاعات الحساسة من اجل شفافية أكثر في هذا المجال".

"ومن الخيارات المتاحة اليوم أمام الحكومة هو البحث عن موارد مالية".

وأشار إلى أن عبء الخدمات يشكل عائقا كبيرا أمام الحكومة وأن ما تم تحويله للخارج من عملة صعبة تجاوز الـ 11 مليار دولار وهذا بسبب وجود عدم توازن بين الصادرات والواردات، خاصة فيما يخص مجال الخدمات.

المصدر: الإذاعة الجزائرية

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