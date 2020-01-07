عطلة رأس السنة الامازيغية : يوم الأحد المقبل المصادف لـ 12 جانفي عطلة مدفوعة الأجر

سيكون يوم الأحد المقبل المصادف لـ 12 جانفي 2020 ، المتزامن مع رأس السنة الأمازيغية (أمنزون يناير)، عطلة مدفوعة الأجر لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة وكذا لكل مستخدمي المؤسسات العمومية والخاصة في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمون باليوم أو بالساعة، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان مشترك للمديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

وأوضح ذات المصدر أنه "يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات المذكورة أعلاه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب".

وأوضح البيان أن هذا الإجراء يأتي "طبقا لأحكام القانون رقم 278/63 المؤرخ في 26 يوليو 1963، المتضمن قائمة الأعياد الوطنية المعدل والمتمم".