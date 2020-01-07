الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزير الشؤون الخارجية التركي

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، وزير الشؤون الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، لبحث التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا.

وقد حضر اللقاء الذي جرى برئاسة الجمهورية، مدير ديوان رئاسة الجمهورية نور الدين عيادي و وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية والكفاءات بالخارج رشيد بلادهان وسفير الجزائر لدى تركيا مراد عجابي.

وكان وزير الشؤون الخارجية التركي قد أجرى محادثات مع نظيره الجزائري في وقت سابق اليوم.

وقد شرع أوغلو، أمس الاثنين، في زيارة تدوم يومين إلى الجزائر تتمحور أساسا حول التطورات الأخيرة للوضع في ليبيا والوسائل الواجب تنفيذها لتجاوز الأزمة الراهنة وتفادي النتائج الوخيمة الناجمة عن تفاقم الوضع على الشعب الليبي الشقيق وكذا البلدان المجاورة والفضاء المتوسطي والافريقي وحتى الى ابعد من ذلك، بالإضافة إلى استعراض واقع العلاقات الثنائية ووسائل اعطائها دفعا أكبرا في جميع المجالات.