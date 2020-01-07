ارتفاع العجز التجاري للجزائر في 2019

سجل الميزان التجاري للجزائر عجزا بـ 5,75 مليار دولار خلال ال11 شهرا الاولى من 2019, مقابل عجز بـ 3,88 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018, أي ما يمثل زيادة ب48 بالمئة، حسبما أكدته المديرية العامة للجمارك.

و بلغت الصادرات الجزائرية ما يقارب 32,62 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من 2019, مقابل 38,12 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الفارطة أي بتراجع قدره -14,44%, حسب الإحصائيات المؤقتة لمديرية الدراسات و الاستشراف للجمارك.

و بلغت الواردات, من جهتها, 38,37 مليار دولار, مقابل 42 مليار دولار, لتسجل كذلك عجزا بـ 8,66%.

و من يناير إلى نوفمبر الفارط, سمحت الصادرات بتغطية الواردات بما يقارب 85,01%, مقابل 90,76% في نفس الفترة من السنة الفارطة.

و مثلت المحروقات أهم مبيعات الجزائر في الخارج خلال 11 شهر الأولى من 2019 بنسبة 92,76% من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية, لتبلغ 30,25 مليار دولار, مقابل ما يقارب 35,45 مليار دولار, خلال نفس الفترة من 2018, أي بتراجع قدره 14,65%.

و بخصوص الصادرات خارج المحروقات, فإنها تبقى هامشية, بحوالي 2,36 مليار دولار, ما يمثل 7,24% من الحجم الإجمالي للصادرات, مقابل 2,67 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2018, بتراجع قدره 11,70%, حسب أرقام المديرية.

و تشكلت الصادرات خارج المحروقات من المواد النصف مصنعة بـ 1,78 مليار دولار مقابل 2,13 مليار دولار اي بتراجع 16,31%, و المواد الغذائية بـ 380,46 مليون دولار مقابل 342,81 مليون دولار بارتفاع قدره 11%, و التجهيزات الصناعية بـ 79,07 مليون دولار مقابل 84,72 مليون دولار, بتراجع قدره 6,68%.

كما كانت مشكلة من المواد الخام بـ 87,39 مليون دولار مقابل 88,11 مليون دولار (تراجع بـ 0,81%), المواد الاستهلاكية (الغير الغذائية) بـ 34,17 مليون دولار مقابل 31,21 مليون دولار (ارتفاع بـ 9,46%) و أخيرا التجهيزات الزراعية بـ 0,25 مليون دولار مقابل 0,30 مليون دولار (تراجع بـ 15,12%.

تراجع الواردات

وبالنسبة لما يتعلق بالواردات , واصلت 5 مجموعات من المنتجات من بين 7 التي يتضمنها هيكل الواردات اتجاهها التنازلي خلال ال11 شهرا الأولى من 2019 , مقارنة بنفس الفترة من السنة , أي وضعية مماثلة لتلك المسجلة خلال ال9 أشهر الأولى من نفس السنة .

وتراجعت سلع التجهيزات الصناعية التي تمثل قرابة 32 بالمائة من هيكل الواردات بنسبة 68ر17 بالمائة خلال ال 11 شهرا من 2019 والتي بلغت مجموع 12,24 مليار دولار مقابل 14,87 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة .

وبالنسبة للسع الغذائية, بلغت قيمة الواردات قرابة 7,32 مليار دولار مقابل 7,86 مليار دولار مسجلا انخفاضا بنسبة 94ر6 بالمائة حسب الجمارك.

نفس التوجه تم تسجيله بالنسبة لسلع التجهيزات الفلاحية التي بلغت 432,13 مليون دولار , مقابل 514,69 مليون دولار (-04 ر16 بالمائة) وأخيرا السلع الاستهلاكية (غير الغذائية) ب 5,95 مليار دولار مقابل 6,14 مليار دولار (-03ر3 بالمائة)