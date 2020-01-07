تنس: اختيار الجزائري يوسف ريحان أفضل لاعب عربي في التصنيف العالمي للشباب 2019

تم اختيار الجزائري يوسف ريحان كأفضل لاعب عربي في التصنيف العالمي للشباب لموسم 2019، حسب الترتيب الذي كشف عنه الاتحاد العربي للتنس.

وكان ريحان، نائب بطل افريقيا للأواسط، قد أنهى موسم 2019، في المرتبة ال68 عالميا عند الأواسط.

ومعلوم أن ريحان قد توج في موسم 2019 بالعديد من الدورات الدولية للأواسط، ما سمح له بالمشاركة في البطولة الكبرى للفئة (رولان غاروس، ويمبلدون وبطولة أمريكا المفتوحة).

لدى السيدات،تحصلت الجزائرية إيناس بكرار على المرتبة السادسة عربيا في الترتيب الدولي للشباب .