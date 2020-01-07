إيران: ارتفاع ضحايا حادث تدافع تشييع جثمان قاسم سليماني إلى 50 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث تدافع خلال مراسم تشييع جثمان قائد (فيلق القدس) التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني اليوم الثلاثاء، في مدينة كرمان بجنوب شرق إيران، 50 قتيلا، حسبما أعلنت عنه السلطات المحلية.

وكانت وكالة الانباء الإيرانية قد أعلنت في وقت سابق عن سقوط 40 قتيلا و213 جريحا في تدافع خلال تشييع جنازة قائد (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في مدينة كرمان جنوب شرق البلاد.

قائد (فيلق القدس) في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس "هيئة الحشد الشعبي" العراقي، أبو مهدي المهندس، قتلا بضربة جوية نفذتها طائرات أمريكية فجر الجمعة الفارط، قرب مطار بغداد الدولي، في عملية لقيت إدانة واسعة من قبل الحكومة والقيادات والأحزاب السياسية في العراق وفي دول أخرى، فيما أعلنت طهران من جهتها أنها سترد ب"شكل قاس على عملية الاغتيال" .

وتصاعدت الحرب الكلامية والتهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران على خلفية مقتل قاسم سليماني، وسط دعوات دولية للطرفين لضبط النفس و تفادي تصعيد إضافي للتوتر في المنطقة قد يدخلها في دوامة من العنف لا يمكن السيطرة عليه.