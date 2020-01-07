الدورة التأهيلية لأولمبياد طوكيو: الجزائر تنهزم في الجولة الأولى أمام مصر (3-1)

انهزم المنتخب الجزائري للكرة الطائرة (رجال) أمام نظيره المصري بثلاثة أشواط لواحد (18-25، 17-25، 25-21، 20-25)، برسم الجولة الاولى للدورة التأهيلية إلى الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو (اليابان)، مساء الثلاثاء بالقاهرة المصرية.

وبعد تراجع غانا عن احتضان الحدث، تشهد الدورة المؤهلة إلى الأولمبياد مشاركة أربعة منتخبات فقط ويتعلق الأمر بكل من : الجزائر، تونس، الكامرون ومصر، الذين يتنافسون على التأشيرة الإفريقية الوحيدة إلى الموعد الأولمبي.

ويخلد السداسي الجزائري الى الراحة يوم غد الاربعاء، قبل التباري مع كل من الكامرون (الخميس) وتونس (الجمعة) على التوالي.)