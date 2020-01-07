جوائزالكاف 2019: السنغالي ساديو ماني يفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019

فاز اللاعب السنغالي ساديو ماني بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 خلال الحفل ال28 لجوائز الكنفيدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف)، التي جرت سهرة اليوم الثلاثاء بالغردقة المصرية.

وتقدم ماني (27عام) مهاجم ليفربول الإنجليزي على زميله المصري محمد صلاح و رياض محرز قائد المنتخب الوطني الجزائري ولاعب مانشستر سيتي الانجليزي و أحد أهم مهندسي تتويج محاربي الصحراء بكاس افريقيا للامم .

وهذه اول مرة يفوز ساديو ماني بالكرة الذهبية الافريقية.

وكان آخر لاعب سينغالي توج بهذه الجائزة الحاج ديوف عام 2002 .