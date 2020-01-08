مـقتل 170 شخصا في تحطم طائرة ركاب أوكرانية عقب إقلاعها من مطار طهران الدولي

لقي 170 شخصا على الاقل مصرعهم في تحطم طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الدولية الاوكرانية صباح الاربعاء بعد وقت قصير من اقلاعها من مطار طهران نحو كييف حسب وسائل اعلام ايرانية .

وصرح رئيس الهلال الاحمر الايراني لوكالة انباء الطلبة الايرانية (ايسنا) "من الواضح يستحيل ان يبقى ركاب الرحلة بي اس -752طهران-كييف احياء".

من جهتها قالت وكالة الانباء الايرانية الرسمية (ارنا) " 170 شخصا (مسافرين و الطاقم ) صعدوا الطائرة قبل اقلاعها و كل الركاب لقوا مصرعهم" .

وقالت ارنا نقلا عن متحدث باسم مطار الامام الخميني الدولي بطهرانه كان هناك 176 شخصا على متن الطائرة :167 مسافرا و 9 طاقم الطائرة .

وحسب وسائل الاعلام الايرانية فان الطائرة تحطمت على ارض كدينة شهريار غرب طهران و تكون قد اندلعت فيها النار.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إيسنا) شبه الحكومية عن مجتبى خالدي، المتحدث باسم جهاز إدارة الطوارئ في البلاد قوله إن عشر سيارات إسعاف هرعت إلى مكان الحادث، من دون أن تورد في الحال أي حصيلة عن الضحايا.

وكانت الطائرة الاوكرانية تؤمن رحلة جوية بين طهران وكييف.

كييف تستبعد فرضية هجوم إرهابي أو ضربة صاروخية

واستبعدت السلطات الأوكرانية احتمال أن تكون طائرتها التي سقطت في إيران و قتل جميع ركابها، تعرضت لهجوم إرهابي أو لضربة صاروخية، مشيرة إلى أن حادث تقني يكون وراء حادث الطائرة.

وأكد المصدر وفق ما أوردته وكالة الأنباء الأكرانية "أوكرينفورم" أنه وحسب المعطيات الأولية فإن الطائرة التابعة لشركة الطيران الأوكرانية من نوع بوينغ 737-800 تحطمت بسبب " مشكل تقني بعد اندلاع النيران في أحد محركاتها "، مضيفا أن احتمال تعرض الطائرة المنكوبة لهجوم إرهابي "أمر مستبعد".