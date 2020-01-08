إيران تعلن استهداف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق بعشرات الصواريخ

أعلنت إيران عن استهدافها بعشرات الصورايخ الباليستية، قاعدة /عين الأسد/ الجوية الواقعة غربي العراقي والتي تتخذها القوات الأمريكية مقرا لها.

وقال الحرس الثوري الإيرانيي في بيان له فجر الاربعاء بثته وكالة الأنباء /إرنا/، إن قوات /الجو-فضاء/ التابعة للحرس الثوري قامت فجر اليوم ردا على قتل القوات الأمريكية للواء قاسم سليماني قائد فيلق القدسي بتنفيذ عملية ناجحة ضد القوات الأمريكية تحمل اسم "عمليات الشهيد سليماني" بإطلاق عشرات الصواريخ أرض- أرض على قاعدة /عين الأسد/.

وأشار البيان إلى أنه سيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقا.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" أعلنت تعرض قاعدتين عسكريتين على الأقل تستضيفان قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي لمحاربة تنظيم /داعش/ في العراق لهجمات صاروخية انطلقت من إيران.

وقال البنتاغون في بيان "أطلقت إيران أكثر من 12 صاروخا باليستيا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في /عين الأسد/ وأربيل".

و أبرز وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده "ستكتفي بهذا الرد ولا تسعى لتصعيد".

و أضاف في تغريدة على حسابه في تويتر "لا نسعى إلى التصعيد أو الحرب لكننا سندافع عن أنفسنا في وجه أي عدوان".