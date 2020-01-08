الهاشمي عصاد للإذاعة: مـلتقى دولي حـول الأطلـس اللساني الامـازيغي نوفمبر المقبل بأدرار

كشف الأمين العام للمحافظة السامية للامازيغية سي الهاشمي عصاد عن تنظيم ملتقى دولي حول الأطلس اللساني الامازيغي بولاية ادرار في نوفمبر القادم بالتنسيق مع الاكاديمية الافريقية للغات.

وأضاف الهاشمي عصاد الذي نزل ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان المحافظة تسعى لجمع الامازيغية المنتشرة عبر التراب الوطني من خلال إطلاق هذا المشروع الكبير وهو الأطلس اللساني الامازيغي في 2020 وهذا يتطلب كفاءات ووقت وميزانية.

وأكد ضيف الصباح على مشروع رقمنة القواميس الموضوعاتية التي أنجزنها المحافظة باستشارة خبراء مختصين في اللسانيات وعلوم أخرى باللغة الامازيغية وهي خطوات أولى لتدريس الامازيغية ومواد أخرى بنفس اللغة.

وأعلن عصاد عن الاتفاق على اختيار ولاية تيبازة لاحتضان الاحتفالات الرسمية بيناير هذه السنة 2020 تحت شعار يناير جذور وتنوع ووحدة بإعطائها بعدا وطنيا من خلال عدة أنشطة هادفة.

واعتبر ان مسار تقييم اللغة الامازيغية ايجابيا وحقق مكاسب بفضل مجهود الدولة الجزائرية من خلال التكفل باللغة في إطار المؤسساتي والفضاء الجامعي والمدرسي وهو ما يضمن التوجه السليم للامازيغية نحو الطريق الصحيح.

المصدر: الإذاعة الجزائرية