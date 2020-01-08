نقابات عمال واساتذة التربية : قرارات مجلس الوزراء بخصوص اصلاح المنظومة التربوية جريئة

رحبت نقابة اساتذة وعمال التربية القرارات المنبثقة عن مجلس الوزراء الأخير المتعلقة بالشق التربوي والذي سيتم من خلاله اعادة النظر في المنظومة التربوية من الناحية البيداغوجية مع تخفيف كثافة البرامج المدرسية وكذا ايلاء الانشطة الرياضية والثقافية مكانتها الحقيقية.

يجري حاليا التحضير لإعادة النظر في الجوانب البيداغوجية تنفيذا لما جاء في بيان مجلس الوزراء الاخير بما يستجيب لمطلب تخفيف البرامج التربوية ،وتنصب جهود القائمين على ملف التربية ايضا على إيلاء الانشطة الرياضية الاهمية اللازمة .

وتؤكد هذه النقابات جاهزيتها للمشاركة في المساهمة في الاصلاحات التي من شانها ان تخرج المدرسة الجزائرية من الكم الى النوع .

وقد أوضح رئيس نقابة السنابست مزيان مريان في هذا الخصوص أن "الاهتمام بالمجالين الثقافي والرياضي في المؤسسات المدرسية يجب ان يشمل جميع الاطوار وان يراعي ملاحظات وانشغالات الشركاء الاجتماعيين " .

ووصفت نقابة اساتذة الثانويات بالجزائر الخطوة التي بادرت بها الحكمة في اول اجتماع لها ب "المهمة " في اعادة رسم التغيير لمنظومة تربوية جديدة بحسب أمينها العام زبير روينة " التغيير ليس فقط من الجانب البيداغوجي ،التغيير يجب ان يكون من حيث ظروف العمل ،ومن حيث اداء الاساتذة داخل المؤسسات التربوية من اجل تحسين االتحصيل العلمي ".

من جانبه وصف صادق دزيري الامين العام لعمال التربية والتكوين قرارات مجلس الوزراء بالجريئة لإصلاح المنظومة التربوية "قرار اعادة النظر في المناهج التربوية وأهدافها ، اعادة النظر في الحجم الساعي و اعادة النظر في البرامج والمناهج بما يحقق فعلا مدرسة النوعية والجودة " .

المصدر :الاذاعة الجزائرية