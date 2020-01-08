ارتفاع أسعار النفط وتهاوي الأسهم في بورصة طوكيو بعد الرد الصاروخي الإيراني

قفزت أسعار النفط و تهاوت أسعار الأسهم في بورصة طوكيو، صباح اليوم الإربعاء، إثر إطلاق إيران صواريخ بالستية على قاعدتين جويتين تستخدمهما القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق، في تصعيد أجج مخاوف المستثمرين على موارد الذهب الأسود وقلقهم من مخاطر اندلاع حرب بين طهران وواشنطن.

وبعيد نصف ساعة على بدء التداولات في بورصة طوكيو، ارتفع سعر برميل خام "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4,53 بالمائة ليصل إلى 65,54 دولارا قبل أن يعود ويتراجع قليلا، في حين خسر مؤشر نيكاي الرئيسي أكثر من 2,4 في المائة.

وحصلت هذه التقلبات إثر الضربة الصاروخية البالستية التي شنتها إيران ضد القوات الأمريكية في العراق انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية في بغداد الأسبوع الماضي.

وانعكست مخاوف المستثمرين على أسعار الأسهم اليابانية أيضا التي انخفضت مقابل ارتفاع سعر الين الياباني الذي يعتبر ملاذا منا للمستثمرين وغالبا ما يلجؤون إليه في أوقات الأزمات.

وتم تسجيل أكبر الانخفاضات في أسعار أسهم الشركات اليابانية المصدرة و ذلك بفعل ارتفاع سعر الين.

وفي واشنطن، أعلن البنتاغون أن إيران أطلقت فجر الأربعاء "أكثر من 12 صاروخا" على قاعدتين عسكريتين في العراق تستخدمهما القوات الأمريكية، مشيرا إلى أنه بصدد تقييم الأضرار ودرس سبل "الرد" على هذه الضربة.

المصدر: واج