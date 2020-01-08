ميترو العاصمة : توقيف حركة النقل لساعتين الجمعة المقبلة على خط البدر - الحراش

سيتم توقيف حركة المترو مؤقتا صباح يوم الجمعة من الساعة 5 سا الى 7 سا صباحا بين محطتي حي البدر و الحراش وسط, في حين ان الخدمة ستبقى في مواقيتها المعتادة في باقي المحطات، و هذا بسبب اعمال صيانة ستجرى على مستوى هذا الجزء من خط المترو ليلة الخميس الى الجمعة .

و افاد بيان نشرته مؤسسة مترو الجزائر و اراتيبي الجزائر اليوم الاربعاء انه سيتم وضع تحت تصرف المسافرين حافلات ايتوزا خلال هذا التوقف بين محطتي حي البدر و الحراش وسط ، و التي ستخدم المحطات على طول الخط في الاتجاهين.

و سيتم اعلام و توجيه المسافرين من خلال حملة اعلامية تتضمن ملصقات اعلامية في جميع محطات الخط و تفعيل الاعلانات الصوتية للتنبيه عن الانقطاع و تعيين اعوان استقبال خلال فترة الانقطاع للإعلام ومرافقة و توجيه المسافرين.

المصدر : وكالة الانباء الجزائرية