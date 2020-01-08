ميترو العاصمة : توقيف حركة النقل لساعتين الجمعة المقبلة على خط البدر - الحراش

08/01/2020 - 12:09

سيتم توقيف حركة المترو مؤقتا صباح يوم الجمعة من  الساعة 5 سا  الى 7 سا صباحا  بين محطتي حي البدر و الحراش وسط,  في حين ان  الخدمة ستبقى في مواقيتها المعتادة في باقي المحطات، و هذا  بسبب اعمال صيانة  ستجرى على مستوى هذا الجزء من خط المترو ليلة الخميس الى الجمعة .  

 و افاد بيان نشرته مؤسسة مترو الجزائر و اراتيبي الجزائر اليوم الاربعاء انه سيتم وضع تحت تصرف المسافرين حافلات ايتوزا خلال هذا التوقف بين محطتي حي البدر و الحراش وسط ، و التي ستخدم المحطات على طول الخط في الاتجاهين.

  و سيتم اعلام و توجيه المسافرين من خلال حملة اعلامية تتضمن ملصقات اعلامية  في جميع محطات الخط و تفعيل الاعلانات الصوتية للتنبيه عن الانقطاع و تعيين  اعوان استقبال خلال فترة الانقطاع  للإعلام ومرافقة و توجيه المسافرين.

 المصدر  : وكالة الانباء الجزائرية 

الجزائر, مجتمع