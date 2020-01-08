خبير اقتصادي يدعو الى تمويل المؤسسات الناشئة عبر الشراكة

رحب الخبير الاقتصادي ونائب رئيس جامعة الغابون عويشة عباس باستحداث وزارة للمؤسسات الناشئة، داعيا الى اعتماد التمويل العمومي عبر شراكة الدولة مع هذه المؤسسات الناشئة.

وقال عويشة في تصريح للقناة الاذاعية الاولى إن استداث وزارة خاصة بالمؤسسات الناشئة يعكس اهتمام الدولة بهذه الصيغة المؤسساتية التي من شأنها المساهمة في النمو الاقتصادي، مضيفا أن هذه المؤسسات ستساهم في تقليص معدل البطالة والرفع من وتيرة النمو الاقتصادي..

وحول تمويل هذه المؤسسات دعا عويشة إلى ضرورة مرافقة الدولة للمؤسسات الشبابية الناشئة، مقترحا أن يكون التمويل عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

المصدر: موقع الاذاعة الجزائرية