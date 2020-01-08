مختصون: أمراض القلب ستكون من بين الأمراض الـ 10 الأولى المسببة للوفيات في 2020

كشف البروفيسور جمال الدين نيبوش رئيس مصلحة طب القلب بمستشفى حسين داي بالجزائر العاصمة عن ارتفاع نسبة الوفيات جراء أمراض القلب في العالم بنسبة 30 بالمائة وفقا لما نقله عن منظمة الصحة العالمية التي تتوقع –يقول- أن تكون هذه الأمراض من بين الأمراض العشرة الـأولى المسببة للوفيات في العالم خلال 2020.

وأوضح نيبوش، ببرنامج " صحة وعلوم" للقناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن مرض شريان القلب هو أكثر أمراض القلب خطورة لأنها تصيب كل الفئات العمرية ، معتبرا أفضل طريقة لتفادي تفاقم هذا المرض في الإكثار من الحركة.

و بشأن الجزائر، أكد المتحدث أن المنظمة العالمية تحصر أمراض القلب والشرايين في حدود 30 إلى 35 بالمائة.

من جانبه يؤكد الطبيب غليمي، المختص في طب الرياضة، أن عدم ممارسة النشاط البدني يتسبب في الكثير من الأمراض كالسمنة وارتفاع الكولسترول، داعيا إلى ضرورة ممارسة الرياضة بحسب السن والمرض أيضا.