الخبير عبد الكريم بن عراف للإذاعة:الأزمة الأمريكية الايرانية أثرت بشدة على منحى ارتفاع أسعار النفط

يرى الأستاذ في الاقتصاد بجامعة قسنطينة عبد الكريم بن عراف أن الأزمة الأمريكية الايرانية أثرت بنسبة كبيرة في المنحى التصاعدي لأسعار النفط حيث ستؤدي إلى ارتفاعها أكثر فأكثر خلال الأيام القليلة القادمة.

وقال عبد الكريم بن عراف لدى استضافته في برنامج "خبايا الأرقام" للقناة الإذاعية الأولى هذا الأربعاء إن أسعار النفط كانت في تصاعد منذ شهر ديسمبر لأسباب دولية متعددة ولكن نجد أن الأزمة الايرانية الأمريكية سبب ارتفاع أسعار النفط بهذه الوتيرة .

وذكر المتحدث ذاته أن أسعار الأسهم في بورصة طوكيو تهاوت هذا الأربعاء أمام تصاعد اسعار البترول اثر اطلاق ايران صواريخ باليستية على قاعدتين أمريكيتين في العراق.

المصدر:الإذاعة الجزائرية