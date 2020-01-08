الجوية الجزائرية : رحلات الخميس ستشهد تذبذبا من وإلى فرنسا دون وجود أي إلغاء

08/01/2020 - 20:16

أفادت ، اليوم الأربعاء الخطوط الجوية الجزائرية على لسان الناطق الرسمي  ، أمين أندلسي ، أنه :"وبسبب الدعوة إلى الإضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين ، ستعرف رحلات الشركة الوطنية الجوية الجزائرية من والى فرنسا "تذبذبا" هذا الخميس ، "دون وجود أي إلغاء مرتقب" ).
 أوضح السيد أندلسي في تصريح له أنه : " و ترقبا لحركة الإضراب للمراقبين الجويين الفرنسيين المرتقبة غدا الخميس ، طلبت المديرية العامة للطيران المدني الفرنسي من كل شركات الطيران المتعاملة معها بتقليص 20 بالمائة من برنامج رحلاتها ليوم 9 يناير2020 ".
ونتيجة لذلك تترقب الجوية الجزائرية " تذبذبا" في الرحلات من والى كل المطارات الفرنسية ، لكن دون أي إلغاء للرحلات، يؤكد نفس المسؤول، الذي أضاف انه ولمعالجة الوضع ، قررت الشركة الوطنية " القيام بتقليص الرحلات مع الرفع من إمكانياتها في الرحلات التي تم الحفاظ عليها و هذا عن طريق الرفع في عدد المقاعد".
كما أعلن، السيد أندلسي، من جهة أخرى أنه " تم تفعيل خلية المتابعة المنصبة على مستوى الجوية الجزائرية منذ الإعلان عن الإشعار بالإضراب، من اجل مواجهة هذه الوضعية".

يذكر أن النقابة الفرنسية دعت المراقبين الجويين إلى الشروع في إضراب يوم 9 يناير 2020 في إطار التعبئة الوطنية للوظيف العمومي ضد مشروع إصلاح نظام التقاعد في فرنسا.

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