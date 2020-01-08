الرابطة الأولى : نادي بارادو يمطر شباك اتحاد بلعباس بــثلاثية كاملة

فاز نادي بارادو على الضيف اتحاد بلعباس بنتيجة (3-0) الشوط الأول (2-0) مساء اليوم الأربعاء بملعب عمر حمادي في إطار تسوية رزنامة الجولة التاسعة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.وسجل أهداف اللقاء كل من آدم زرقان (13) وقناوي (35) وغراب (53) لفائدة النادي العاصمي.

وعلى إثر هذه النتيجة يرتقي "الباك" إلى الصف ال11 رافعا رصيده إلى 17 نقطة، منقوصا من لقاءين، في حين يتواجد النادي "العباسي" في المركز الثالث بمجموع 22 نقطة.

وبهذا يوقف نادي بارادو سلسلة النتائج الايجابية التي حققها الاتحاد العباسي خلال الأسابيع الأخيرة.

يذكر أن هذه الجولة جرت بتاريخ 30 أكتوبر 2019، غير أن هذه المواجهة تأجلت بسبب مشاركة "الأتليتيك" في منافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية (كاف).